México.-Anahí estuvo como invitada en el programa de Joaquín López-Dóriga donde señaló que cuando apareció en la telenovela “Mujeres engañadas” como la hija de Andrés García, surgieron rumores sobre un supuesto romance entre ambos.

De acuerdo con la famosa, algunos medios de comunicación iniciaron a especular que existía una relación amorosa entre ella y el fallecido actor, lo cual generó su molestia.

“En Mujeres Engañadas yo era la hija de Andrés García y donde quiera que esté, ese señor conmigo fue maravilloso. En los momentos más duros de mi enfermedad fue una mano amiga. Yo no necesitaba dinero teacher, nada, yo trabajaba mucho, yo necesitaba cariño y claro que lo tenía porque, repito, mis papás me aman, pero necesitaba ese apretón de manos a veces y Andrés fue una persona de 10. Todas las porquerías que inventaron, que, si andaba con y bueno, él fue una mano amiga”, señaló la integrante de RBD.

Durante la entrevista, Anahí recordó cómo inició su problema de anorexia nerviosa y bulimia.

«Me dijeron: ‘vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, entonces me citan en la cita de quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice: ‘vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anahí… las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para… que hagas la novela'», relató.

Además, la artista comentó que llegó a sentir que no era suficiente, por lo que esos momentos se convirtieron en una pesadilla.

«Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder, sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan», concluyó.

Con Información de Comunicado