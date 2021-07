México.- En las últimas semanas el nombre de Ana Martín ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales por la publicación de diversas fotografías de sus años de juventud, las cuales han desencadenado en una serie de comentarios y especulaciones sobre su vida privada.

La actriz, quien decidió no tener hijos ni casarse, se quitó la máscara para hablar abiertamente sobre su sexualidad, después de que surgieran una serie de rumores sobre su supuesto gusto por las mujeres, los cuales se habrían originado por el doble papel que hizo en la telenovela ‘Gabriel y Gabriela’.

En una entrevista, que dio desde su automóvil, la celebridad de 75 años compartió que no le molesta que hablen sobre su vida sexual, pues ella ve a todos como seres humanos, sin importar si les gustan o no las personas de su mismo sexo.

«Yo no veo la diferencia entre las lesbianas, las no lesbianas, los heterosexuales, los transexuales, porque yo los veo como seres humanos. Si fue rumor o no fue rumor, me da exactamente igual, porque no lo siento como agresión, cómo voy a sentirlo como agresión, si yo amo a las lesbianas y amo a los gays», relató Ana Martín.

Tras reconocer su gran admiración y cariño por la comunidad gay, la primera actriz abrió su corazón y sin pelos en la lengua habló abiertamente sobre este tema que le ha puesto en el ojo del huracán y en boca de todos.

«He tenido grandes amigos y grandes amigas que he amado profundamente y pues, cada quien tiene su preferencia sexual, y la mía han sido los hombres. Si fuera lesbiana, pues les diría ‘oigan chicos, saben qué, sí soy lesbiana’, pero no'», reveló la primera actriz.



Con Información de Agencia