México.-Ana Brenda Contreras respondió a las personas que la acusaron de ser grosera con uno de sus fans tras supuestamente haber rechazado tomarse una foto él. La actriz aseguró que todo se trató se una tergiversación de lo que en verdad pasó.

Hace unos días se hizo viral un video en el que se puede ver a un grupo de fans después de un Meet&Great en una plaza comercial de Monterrey, intentando tomarse una foto con Ana Brenda Contreras, quien acepta por unos minutos y después intenta irse.

Uno de sus fans en particular, quien estaba grabando cómo intenta acercarse a la actriz y le grita “preciosa, divina”, captó el momento en que ella se va del lugar en donde la alcanzó el grupo de fans e ignora lo que le dicen.

Luego de que este video circulara en redes sociales por dos días, finalmente la protagonista de La que no podía amar rompió el silencio y explicó que ella sí aceptó tomarse fotos con sus fans y darles su autógrafo, pero solamente se hizo viral el momento en que ella se tuvo que ir.

A través de un video que compartió en TikTok, Ana Brenda comentó que las imágenes con las que pretenden “cancelarla” son de un fan con el que logró llevarse bien durante el evento, con quien ya se había tomado su respectiva foto y con quien estuvo riéndose por lo que le gritaba.

“Esa persona que ustedes ven aquí, ya se había formado, ya nos habíamos tomado la foto varias veces, y no solo eso se había quedado del otro lado del listón y en varias y repetidas ocasiones había estado gritando, gritando cosas chistosas y en todas las ocasiones me reí con él, lo saludé, tomó video en todas y cada una de las veces, videos que no subió”, comenzó su explicación.

La actriz aclaró que en ningún momento intentó ver mal a este admirador, sino que estaba preocupada porque se estaba quedado atrás por estar tomándose fotos con gente con la que ya lo había hecho, también tenía la presión de perder un vuelo si no se apresuraba, pero, sobre todo, se inquietó al ver que este fan estaba empujando a una niña con al de tomar el video.

“Lo hago de mil amores porque, además, amo convivir con la gente y ustedes lo saben… Esta señora que está aquí tiene una niñita que esta persona está empujando al tomar el video así y es por eso que yo estoy volteando a verlo y volteando a ver qué está haciendo”

Ana Brenda lamentó que por este malentendido no solamente la hayan tachado de “grosera”, sino que también incentivó a que usuarios la criticaran por su aspecto o que, inclusive, cuestionaran su carrera.

“La mayoría de la gente, tanto en las redes sociales como en la vida, están dispuestos a odiarte o a señalarte o a castigarte o algo que leen o escuchan, incluso sin saber si es verdad o no y eso no es algo que puedas cambiar”, comentó la protagonista de Corazón indomable.

Para finalizar su mensaje, la actriz pidió a la gente que tenga más empatía y que no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales, pues siempre habrá dos versiones de la historia.

También recordó a quienes la criticaron que “las palabras dañan”, así como las acciones malintencionadas.

