México.-Tras la muerte de Julián Figueroa ya se han compartido algunos detalles del lugar donde será velado su cuerpo en una funeraria al sur de la Ciudad de México, pero ahora se dio a conocer otro detalle y es que una amiga muy cercana a él, comentó en sus redes sociales que el fallecido la contactó de manera insistente.

De acuerdo a las historias de Instagram de la joven, Julián Figueroa supuestamente la contactó a las 4 de la mañana, pero al parecer ella no contestó, por lo que ahora la joven lamenta la muerte del también hijo de Maribel Guardia, pues asegura que podría haber cambiado si hubiera contestado.

«Y me parte el saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje», comentó la amiga de Julián Figueroa.

Para quienes no lo saben fue su madre Maribel Guardia quien encontró el cuerpo de su hijo sin vida llamando a una ambulancia de inmediato, pero el joven ya había partido de este mundo dejando al mundo de la farándula sin habla.

Cabe mencionar que en el pasado Julián Figueroa tuvo problemas en el pasado con el alcohol, pero eso no le impidió seguir adelante, pues afortunadamente se había tratado y llevaba mucho tiempo sobrio, algo