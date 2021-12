México.-Ahora que muchas celebridades latinas ya abandonaron “La casa de los famosos” y Alicia Machado se coronó como la ganadora, comienzan a surgir numerosas declaraciones, revelaciones y confesiones de personas que vivieron la experiencia. Fue la triunfadora de esta primera temporada quien se lanzó contra Gaby Spanic.

Aunque ambas mujeres venezolanas solían sostener una relación muy amena y amigable, al parecer desde hace tiempo dejaron de mantener la confianza; eso quedó demostrado durante el tiempo que ambas se mantuvieron dentro de la casa en el reality show.

Durante una entrevista que Gaby Spanic le concedió a Jimena Gallego, ahí habló sobre la rivalidad que enfrentó con la actriz mientras estaban dentro de la casa más famosa de Telemundo. Ahí quedó demostrado que al parecer las rencillas no se terminarán en un buen tiempo.

Con más de 40 millones de votos, Alicia Machado, la gran ganadora de “La Casa De Los Famosos”

Y es que Alicia Machado comentó que tiene la sensación de que su amiga debería acudir a un tratamiento psiquiátrico, principalmente por las diversas peleas que tuvieron mientras formaban parte del programa de realidad que se volvió una tendencia en Estados Unidos.

En un momento de mi vida fue alguien que me apoyó mucho, o quizá ella lo vio así. Y el cariño y admiración que le tenía. Que se trate, que busque ayuda psiquiátrica, ayuda profesional. Las enfermedades de la mente son como cualquier otra enfermedad, en cualquier otro órgano”, comentó Machado a Gallego al respecto de la enemistad.

Ahora queda demostrado que aunque podrían haberse abierto a la posibilidad de limar asperezas, al final sus rencores y polémicas parecen haber ido más allá de la pantalla, lo que ahora repercutirá en sus relaciones profesionales.

Así fue una pelea entre Alicia Machado y Gaby Spanic dentro de “La casa de los famosos”

Desde que se vio a ambas mujeres juntas en la casa, a pesar de esa amistad que mantenían, ambas discutieron en repetidas ocasiones, generando divisiones en el reality.

Hay que tener lo que se llama respeto, porque así como recibimos la cocina es un desastre. Y yo no voy a venir aquí a decir: ‘esta cocina está hecha una mier**’, con el perdón de todos, yo no me quejo diciendo que todos son unos cochinos en sus casas por ejemplo, respeta a tus compañeros”, dijo Spanic a Machado.

A lo que la reina de belleza respondió: “Sí, sí dije que eran cochinos, ¿y qué?. Cocina y limpia mamacita. Sí claro, y hay que aplaudirte también todas tus pende****, ¿cuál es el problema? Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te aguantas”.

Con Información de Comunicado