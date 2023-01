México.-Hace algunos días la modelo Karely Ruiz como el cantante de Cartel de Santa, Babo, fueron tendencia principalmente en Twitter tras la filtración de sus videos íntimos en redes sociales; pero ahora han vuelto a ser noticia porque harán una colaboración en conjunto.

Cabe recordar que tras el video de su nueva canción “Piensa en mí” de Eduardo Dávalos De Luna, que tuvo dos versiones, para YouTube y para OnlyFans, la influencer aseguró que el cantante la invitó a participar, aunque nunca aclaró los motivos por los cuales lo rechazó.

ADVERTISEMENT

¿Karely Ruiz y Babo harán video juntos?

Ruiz, como es característico en ella, platicó en las plataformas digitales con sus seguidores y confirmó que la razón por la cual no había participado en este tipo de videos era por causa de su novio y que no la dejaba.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale», comentó.

Pero en algo que sorprendió a sus fans es que ella ya ha estado platicando con Babo para realizar una colaboración con algún video y, aunque no lo dijo explícitamente, se insinúa que también será con una versión para YouTube y otra más explícita en OnlyFans, donde ambos tienen sus respectivas cuentas.

«Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad».

Babo y Karely Ruiz se conocen desde hace algunos años y la influencer ha subido algunas fotos con el rapero, por lo que habrá que esperar el anuncio del material que están preparando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karely Ruiz (@karelyruiz)

Fuente Agencia