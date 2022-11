El también conductor detalló que, a pesar de que ha intentado mantenerse tranquilo, el temor que siente es tan grande que no se siente seguro ni en su propia casa: «Siento un temor real y fundado por lo que ha pasado. Le dije al juez que tenía fotografías y amenazas de muerte. Voy a tener que recibir tratamiento psicológico. A mí me ven entero, pero siento temor y oigo un ruido en la noche, de repente veo gente afuera y todo», dijo en declaraciones retomadas por «Ventaneando».

Sin embargo, reconoció que no se tocará el corazón para perdonar a los hombres que tanto daño le han causado y que lo único que busca es justicia: «Ellos lo único que dicen es que ‘el señor Alfredo Adame se toque el corazón’. ¿Cómo me voy a tocar el corazón con dos personas que me pegan primero dos veces, luego me meten un puñetazo, me tiran al piso y cuando me están pateando, gritan chíngatelo, mátalo?», agregó.