México.- Alfredo Adame por fin terminó con le pleito legal que tenía con dos hombres, los cuales le propinaron una golpiza a las afueras de su casa en la alcaldía Tlalpan y le ocasionaron una grave herida en el ojo. El actor contó que le dieron una suma de dinero para reparar el daño, que a pesar de no cubrir todos sus gastos, aceptó pues no quiere dañar a la gente y quiere terminar con esta situación con la que lleva varios meses los tribunales.

En el mes de septiembre el ex conductor de Hoy estuvo involucrado en una pelea después de que supuestamente intentara grabar a las víctimas de un ataque armado que se suscitó cerca de su domicilio. Dos sujetos que eran familiares de las personas que fueron lesionadas, golpearon al artista, de 64 años, quien resultó con un ojo herido y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, mientras que los hombres se quedaron a disposición de las autoridades.

Alfredo Adame llega a acuerdo con agresores

Aunque Adame había dicho que no aceptaría llegar a un arreglo con sus agresores, identificados como Sergio “N”, de 45 años y Ángel “N”, de 26, para que estos salieran de la cárcel, pero después de la audiencia de este viernes, el ex galán de telenovelas indicó en entrevista que llegó a un acuerdo económico y les otorgó el perdón, pues afirmó que no le quiere hacer daño a nadie, pues uno de ellos acaba de tener un bebé.

«Mi intensión nunca ha sido dañar a la gente, porque no tengo el corazón para hacerle daño», indicó, pero aseguró que el dinero que le otorgaron es muy poco, ya que él pesaba cubrir parte de su tratamiento con esa remuneración: «No es ni el 10 por ciento de lo que realmente ha costado esto, prácticamente fue para mis chicles», destacó Alfredo Adame, quien desde hace un par de años se encuentra en medio de la polémica con sus declaraciones y actitud con algunos actores y hasta con su familia.

De hecho durante este encuentro con la prensa habló de su ex pareja Diana Golden, quien ha manifestado quiere una disculpa pública por parte del actor, quien la ha descalificado hace varios años. «Que ya deje de fumar mota. La única sentencia dice ‘pagará 28 mil 210 pesos’, ya se lo deposité al abogado», dijo sobre la sentencia en su contra por la demanda que interpuso la también actriz por daño moral y difamación.

En tanto, Alfredo Adame parece que se está recuperando favorablemente de la cirugía que la hicieron en su ojo, pues al principio se creía que había tenido desprendimiento de retina y que posiblemente perdería la visibilidad, sin embargo, poco a poco se ha ido sobreponiendo a esta lesión, y aunque en la entrevista traía lentes obscuros, se alcanza a apreciar que la inflamación es menor que cuando fue atacado, imágenes que en su momento impresionaron a los usuarios de redes sociales en donde se hicieron virales.

Alfredo Adame fue uno de los conductores y galanes más cotizados de la farándula en México, pues además de gozar de mucha popularidad era muy querido por el público, no obstante, hace algunos años se involucra en peleas constantemente, tanto con miembros del espectáculos, así como gente en la calle, pues esta no era la primera vez que actor de telenovelas se enfrenta a golpes con un civil.

¡Alfredo Adame llegó a un acuerdo económico con sus agresores para que lleven su proceso en libertad! 😱🚨📺 #VLA #RetosQuieroCantar pic.twitter.com/kmNWPqXps9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 15, 2022

Con información de Heraldo de México