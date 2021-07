México.- El polémico actor y conductor de Televisa Alfredo Adame arremetió de nueva cuenta contra la expareja de Cynthia Klitbo, Rey Grupero, y le mandó mensaje a la actriz.

Luego de que Klitbo terminara su romance con el ‘influencer’ en abril y él estrenara romance casi de inmediato con una participante de Acapulco Shore, Adame felicitó a la actriz, reiterando que Rey Grupero no le convenía.

Durante la entrevista que concedió a Televisa Espectáculos, Adame recordó los motivos por los que le dijo a Cynthia que debía terminar la relación con el youtuber:

Cuando yo le dije ‘metiste al diablo en tu casa, ¿cómo se te ocurre meter a tu casa a un tipo con tu hija ahí?’, con una niña creo que tiene 17 años, ¡peligrosísimo!, este ya ha tenido denuncias de abuso sexual contra menores, ya ha tenido asuntos legales por ese tipo (de cosas), entonces yo creo que Cynthia Klitbo abrió los ojos», expresó.

Finalmente, Adame hizo pedazos al youtuber y despotricó contra él, manifestando que no tiene nada que hacer en el medio artístico.

¿A qué se dedicaba? Vendía piedra, vendía droga en los antros, un padrotillo de quinta, no tiene una carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo».

