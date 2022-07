«Nunca vi absolutamente nada de lo que dicen, conmigo siempre fue un caballero, con las mujeres que estaban ahí en su mesa y con los hombres (…)Siempre fue un hombre amable, muy atento y conmigo fue muy buen amigo”, comentó Adame.

Adame habló sobre Yrma Lydya

Sobre la cantante Yrma Lydya, Adame contó que nunca la conoció a pesar de que iba a la casa del abogado.

«Lo que me llamó la atención es que la segunda vez que fui de repente me dijo ‘Alfredo no sabes la empatía que siento por ti porque a mí me ha pasado con las mujeres lo mismo que a ti, me han robado, me han engañado, me han mentido, me han usado’”, recordó Adame.

Respecto a Yrma Lydya, Adame dijo que cree que ella no estaba enamorada de Jesús “N” y era una “cazafortunas”.

«¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79? Amor no es, seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos todos que sucedió, yo creo que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido”, comentó Adame.

El actor indicó que no justifica a Jesús “N” pero eso pudo ser la razón que detonó todo.

Finalmente, Adame dijo que le pareció extraño que Jesús “N” siendo un hombre tan inteligente citara a Lydya en un restaurante para asesinarla.

“Se me hace fantasioso, fuera de toda razón, serán las autoridades las que confirmen si sí o si no, pero puede haber un móvil que a lo mejor esta jovencita estaba procediendo de una manera equivocada», dijo.

Con Información de Agencia