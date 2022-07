“Los que me conocen, me conocen, ya pasó tiempo de eso, lo que respondí, lo respondí en redes sociales, yo después lo terminé borrando porque yo no le quiero dar más importancia a eso”, citó el actor de 32 años de edad.

Alex Perea no tiene demandas por agresión en su contra

Así como negó que las partes acusadoras, en este caso Isabel Burr y una amiga de ésta, hayan puesto una demanda en su contra, por lo que desea les vaya bien.