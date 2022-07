«Recibí unas amenazas después de unos comentarios que vertí aquí de unas personas a las que apodan ‘Las perdidas’, que yo desconocía quiénes eran”, comenzó explicando durante la emisión de este martes, en la que indicó que las influencers «subieron un video donde dijeron, palabras más, palabras menos, que el día que me vieran, me iban a desollar”.

“Me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían mi teléfono los seguidores de estas personas y ellas azuzaron a sus seguidores, repito, no sabía quiénes eran estas personas hasta que tuve que, el fin de semana, echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas, porque no se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas», destacó.