México.- Luego de la polémica surgida entre las ex integrantes de La Academia, Toñita y Cynthia Rodríguez, debido a que la veracruzana señaló que la conductora de Venga la Alegría obstaculizó su carrera en Azteca, el comunicador Alex Kaffie se lanzó contra Toñita con una serie de comentarios que fueron tachados por los internautas como clasistas y racistas, entre los que la mandaba a «vender tamales».

Fue a través de una columna de Kaffie en la que acusó a Toñita de «buscar pleitos» con ex alumnas de La Academia como Myriam Montemayor, Jolette y ahora Cynthia Rodríguez, pero la veracruzana se defendió y dijo sentirse orgullosa de sus raíces, así como tener «la conciencia limpia» en cuanto a los problemas que ha tenido con sus ex compañeras.

A tales señalamientos Toñita le respondió al comunicador a través de un comentario en su cuenta de Instagram.

«Hacer tamales no es malo al contrario quizás en un futuro ponga mi negocio, te diré lo mismo que le digo a la mayoría, si tú no estuviste ahí cuando me sucedieron las cosas, entonces no opine de algo que no vivió… a veces las personas prefieren la mentira o por miedo callan, yo prefiero decir la verdad», escribió la cantante.

Y a Kaffie le reiteró que no puede opinar sobre lo que no vivió, pues ella es la protagonista de la historia que cuenta.

con información de Zócalo