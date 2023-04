México.-Alejandra Ley, actriz e integrante de la comunidad LGBTTTIQ+, externó su opinión con relación a la invitación por parte del polémico actor Alfredo Adame para formar parte de los invitados a la marcha de la comunidad en CdMx el próximo mes de junio.

En un encuentro con medios, fijó su opinión: «¿quién es el que quiere que vaya? Perdón, pero a mí no me representa, ni siquiera hablando de mi orientación sexual ni de mi identidad», externa. «A mí, ese señor no me representa en lo absoluto, ni como actriz ni como mexicana, ni como ‘ser respirante viviente’, como nada».

Ley planteó que tiene un gran respeto por lo que ha llegado a hacer el mismo Adame como galán de telenovelas: «tiene una carrera, una trauyectoria impresionante, la cual respeto».

Sin embargo, Ley considera, como lo expresa de modo coloquial, que «se le salieron los patitos de la fila hace ya un rato», una forma de referir al estado de salud mental de Adame con realción a sus múltiples escándalos y polémicas en los últimos meses.

En ese sentido, la actriz externa que «la gente se aprovecha un pcoo de sus reacciones y e lo que hace»; y hablando específicamente del movimiento LGBT+, opina que Adame «no le abona a la causa de la población».

«No conozco una sola persona que diga ‘ay, qué padre que va a estar’, porque siempre que él está, hay conflicto», sentenció la actriz de ‘La Usurpadora’.