México.-Pese a que Alejandra Guzmán en anteriores meses se mostró tranquila y agradecida por tener tiempo para consentirse y disfrutarse, aseguran que en los últimas días del 2020 se descontroló al punto que recayó en el alcoholismo, destrozó la habitación de un hotel y golpeó a una persona.

De acuerdo con la revista TVNotas, una persona de la producción de la serie televisiva “El juego de las llaves” les platicó que Alejandra Guzmán viajó a Cancún para grabar algunas escenas del 23 de noviembre al 5 de diciembre, ya que tendrá una participación especial en la segunda temporada. Las cosas iban de lo mejor hasta que la cantante se descontroló.

ADVERTISEMENT

Tras concluir grabaciones del programa que se transmite por Amazon Prime Video, aseguran que La Guzmán no se regresó a Ciudad de México, se quedó en Cancún. Se puso a tomar bebidas alcohólicas que estaban a disposición en el bar del hotel, el cual aún pagaba la producción de “El juego de las llaves”. Bebió y bebió durante tres días hasta que le pusieron un alto, pero fue peor…

El dueño del hotel habría llamado a la producción para controlar a la cantante, pero ésta se puso agresiva cuando Fernando Lebrija y Javier Colinas, los directores de la serie, llegaron a su habitación y le exigieron retirarse, palabras que la enfurecieron por lo que de inmediato comenzó a gritar y a decir groserías. No conforme, Alejandra les arrojó cosas (todo lo que tenía cerca) y hasta abofeteó a uno de ellos.

Alejandra Guzmán consumió más de 50 mil pesos en bar

Producción habría solicitado al hotel apoyo para desaloja a Alejandra Guzmán, por lo que resignada ésta tuvo que irse. Curiosamente fue el 8 de diciembre cuando reporteros la interceptaron en el aeropuerto de la Ciudad de México. En aquel momento se dijo que la cantante estaba presuntamente alcoholizada.

Ya con la hija de Enrique Guzmán fuera del hotel, los dueños avisaron a los directores de “El juego de las llaves” que Alejandra había consumido más de 50 mil pesos en el bar, cuenta que aún no estaba cubierta. Producción no podía creerlo por lo que resignados estarían contemplando eliminar la participación de la cantante así como cancelar el contrato que tenían y es que ella iba a cantar el tema principal de la segunda temporada. Cabe mencionar que esto aún no está confirmado, solo son rumores.

Fuente Agencia