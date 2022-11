Mientras la ex líder de “Las divinas” -donde le daba vida a Antonella Rincón Peña de la telenovela Atrévete A Soñar- cantaba El listón de tu pelo -canción de Los Ángeles Azules- y le “exigía” más pasión al divertido personaje, las cosas se salieron de control, pues como parte del sketch, que suele ser una escena breve y normalmente cómica , ella lo tiraba de la cama y hasta le quitaba los pantalones.

Lo que no esperaban es que no fuera su ropa lo único que terminaría en el suelo, pues la peluca del actor también se desprendió causando la risa de todos los asistentes y hasta de la misma Violetra Isfel, que por un par de segundos incluso dejó de cantar, pues no podía contener la risa.