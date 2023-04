México.-Alfredo Adame continúa dando de qué hablar luego de que fuera invitado a la Marcha LGBT+2023, por lo que le comenzaron a llover críticas al actor, pues en múltiples ocasiones se ha pronunciado en contra de la comunidad, además de que ha tenido actitudes homofóbicas, misóginas y violentas.

Por su parte, Sebastián Adame, hijo del actor, declaró que su padre no tenía “ningún derecho” a formar parte de la Marcha LGBT+, principalmente luego de cómo lo trató al declararse abiertamente gay.

Y es que, de acuerdo con Sebastián, su padre lo humillaba y le exigía que no hablara de su sexualidad, a menos de que fuera con él y frente a las cámaras.

“Pero es muy frustrante, él no tiene derecho a estar ahí. Él me prohibía que lo dijera al menos de que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas o porque a él lo atacaban de que yo era gay y en vez de defenderme, se ofendía, me atacaba, a mí”, comentó Sebastián.

Ante dichas declaraciones, Alfredo Adame aseguró que la controversia sobre su participación en la Marcha Gay se ha generado gracias a las declaraciones de su hijo y las de Gustavo Adolfo Infante.

“Se generó por Sebastián y un periodista, que no es periodista, irresponsable, que lo agarró y lo llevó al programa a decir que yo había dicho, que era homofóbico y lo había regañado; cuando lo único que pasó es que lo defendí”, expresó Adame en una entrevista para “Siéntese quien pueda”.

El actor detalló que llegó a convivir con una pareja de su hijo y que, incluso, los acompañó a algunos eventos del movimiento.

“Claro; fuimos a cenar, lo acompañé a varios eventos de la comunidad LGBT+, lo ayudé en algo de video. Le eché la mano por todos lados”, aseguró.

Finalmente, el actor aprovechó para invitar a los padres a que acepten a sus hijos como son, sin importar las preferencias amorosas que tengan.

“Que respeten a sus hijos, que los quieran. Cuando Sebastián me dijo: ‘papá, soy homosexual’, le dije: ‘te amo, te quiero, te adoro, te respeto. Al primero que te falte al respeto, le parto la madre”, concluyó.

