Aitana, hija de Eugenio Derbez, debutó como comediante y causó furor en redes sociales

México.- La familia Derbez se ha convertido en una de las más populares en México y algunos países de habla hispana gracias al talento que sus integrantes han demostrado en los diversos proyectos en los que han participado, las relaciones mediáticas que tienen con otros famosos e, incluso, hasta las grandes polémicas que se han generado en torno al ámbito político en que se han envuelto en las últimas semanas.

Ahora, integrante menor de la dinastía ha debutado de manera digital como comediante, demostrando que tiene todo el talento y carisma para ser igual de famosa que sus padres.

“Hace unos días mis amores @ederbez y Aitana prepararon un show para mi y para mis hermanas @valesan28 y @im_coaching que estaban de visita.

Aunque existen comentarios de detractores que insisten en que Eugenio y sus familiares ya no deberían tener una participación social en temas políticos en México -como lo ocurrido con el proyecto Sélvame del tren, el cual se opone al tramo 5 del tren maya-, muchos otros aseguran que Aitana tiene todo el talento que sus padres ya han demostrado en los inicios de sus carreras artísticas.

“Todos pensamos que sería cantante como Alessandra, pero ahora nos demostró que tiene todo el talento para hacer reír a más de uno como su papá”.

“Creo que el talento si viene en la sangre y esta pequeña lo esta demostrando porque a pesar de que el papá ya me cae gordo por lo que dijo en contra de AMLO y el súper proyecto del tren maya, pues sí me hizo reír con sus manitas je”, escribieron usuarios de Instagram.

A pesar de que el divertido momento solo fue para el entretenimiento de su familia, esta no es la primera vez que la pequeña tiene contacto con el mundo de la actuación, canto o comedia, puesto que Aitana debutó hace algunos años en el doblaje de la cinta Angry Birds 2 y por ello Derbez está convencido que la verdadera vocación de su hija está en el canto, al igual que su madre Alessandra Rosaldo, opinión de la que ella difiere.

Trae hasta la vena cómica, le gusta hacer reír a la gente y actúa también, hace muecas frente al espejo, pero sí canta todo el día, baila todo el día, entonces quizás un poquito más hacia la música y el canto, pero trae todo, yo creo que va hacer de todo”, dijo la integrante de Sentidos Opuestos en el matutino Hoy hace unos meses.

Mientras que para él es importante que ella desde su corta edad pueda entender lo que hace su familia y por ello reconozca cada uno de sus grandes proyectos de televisión y cine para que así tenga un mejor panorama sobre lo que puede llegar a ser de grande.

“Estoy muy emocionado porque un día quiero enseñarle No se aceptan devoluciones, por ejemplo, o mis personajes, porque no sabe quiénes son mis personajes y me estoy esperando a que los entienda… Quiero que los entienda para que los goce, entonces algún día va a conocer todo nuestro trabajo”, declaró en una ocasión el actor para el programa Ventaneando.

Con información de Infobae