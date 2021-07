México.-A tres meses de que Rubén Zerecero, hijo de Aída Pierce fuera detenido por disfrazarse, junto con un amigo, de adultos mayores con la finalidad de recibir la vacuna contra la Covid-19 en la alcaldía Coyoacán, la actriz rompió el silencio sobre el difícil y bochornoso momento que vivió su familia.

Aunque se mostró reacia a detallar la situación legal actual de su hijo Rubén Zerecero, la primera actriz aseguró que no podemos juzgar y menos sino conocemos las razones que llevaron a su hijo a actuar como actuó. Fue en entrevista con el periodista Marco Antonio Silva que rompió el silencio:

“Voy a ser muy escueta porque por motivos legales no puedo comentar la situación; les agradezco. Mi hijo está bien ya. Con su familia. Les agradezco su preocupación. Ha aprendido mucho de esto que sucedió. No podemos juzgar a nadie sin saber. Son cosas que nos llevan a hacer la acción, son instintos lo que nos lleva a hacer la acción que no es correcta. Agradezco su preocupación. Estamos bien y hay que seguir adelante”, expresó la actriz.

Asimismo, envió un mensaje a la comunidad de YouTube del periodista de espectáculos, al asegurar que todos debemos esperar nuestro turno y no actuar arrebatadamente:

“No hay que desesperarnos, hay que esperar cuando nos toque hacer algo, en el momento en que nos toque hacer algo porque por más que queramos nosotros apurar la situación, pues puede haber consecuencias. Hay que pensar en que Dios tiene los caminos para nosotros y caminar con la situación”.

Con Gustavo Adolfo Infante, Aída Pierce no quiso profundizar en el tema, y únicamente mencionó lo siguiente en el canal de YouTube del periodista de “De Primera Mano”:

“Fue una cosa muy fuerte; todos son aprendizajes. Bendito sea Dios estamos muy bien y les agradezco muchísimo la preocupación. Todas en la vida son experiencias, a veces son fuertes, pero todas nos dejan un aprendizaje. Ya pasamos ese momento”, expresó visiblemente incómoda.

¿Cómo detuvieron a Rubén Zerecero?

Fue el 27 de marzo cuando Rubén Zerecero y Christian Alberto Nieva Gómez, asesor de EA Sports, se disfrazaron de adultos mayores con la finalidad de recibir la vacuna contra la Covid-19 en la alcaldía Coyoacán.

Los jóvenes no sólo se disfrazaron de adultos de la tercera edad, sino que presentaron documentos falsos para obtener la vacuna anticovid pero fueron descubiertos.

Ambos fueron detenidos y vinculados a proceso por la presunta participación en los delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos.

Con Información de Agencia