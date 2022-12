Estados Unidos.-Un nuevo éxito de Netflix está siendo visto por todos los espectadores alrededor del mundo. Inesperadamente a todos nos cae bien la serie de Merlina, la cual se convierte en la serie más vista de Netflix, empatando incluso con Stranger Things 4.

A través de redes sociales, la plataforma de streaming reveló las cifras recaudadas por el reboot de la franquicia de «Los Locos Adams», rompiendo el record de más horas vistas en una semana para una serie en inglés.

¡’Merlina’ ahora tiene el récord de más horas vistas en una semana para una serie en inglés en Netflix, con 341.2 MILLONES DE HORAS!

Otro de los records juntados por la serie llamada Wednesday en su idioma en inglés es la de ser el número 1 de contenidos más vistos en su historia, empatando el récord con la popular serie de ficción ‘Stranger Things’ como parte de su cuarta temporada.

De acuerdo con las cifras, Merlina fue vista en un total de 50 millones de hogares, dando un promedio de 6.8 horas vistas por cada usuario.

De hecho, en México la producción se posicionó rápidamente entre las primeras vistas, en conjunto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Venezuela.

La serie, protagonizada por Jenna Ortega de los productores ejecutivos Tim Burton, Al Gough y Miles Millar, es la número 1 en 83 países, empatando el récord establecido por Stranger Things 4 .

Wednesday now holds the record for most hours viewed in a week for an English-language series on Netflix, with 341.2 MILLION HOURS!

The series — starring Jenna Ortega from EPs Tim Burton, Al Gough & Miles Millar — is #1 in 83 countries, tying the record set by Stranger Things 4 pic.twitter.com/o8yhS2EmXF

— Netflix (@netflix) November 29, 2022