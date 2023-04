México.-Christian Nodal se presentó la noche de este sábado 15 de abril en la Feria Nacional de San Marcos, en el estado de Aguascalientes. Horas después de que su pareja, la cantante argentina Cazzu anunciara su embarazo. El compositor aprovechó una pausa durante su concierto para expresar lo feliz que se siente de convertirse en padre por primera vez y brindar con su público por su bebé.

“Ya no soy un papasito, ahora si soy un papá que quiere agradecer todo el amor”

La primera persona en felicitar a la feliz pareja, fue Cristy Nodal, madre del cantante. Quien le dedicó una publicación y tres historias de Instagram a Cazzu y a su hijo.

“Amores míos, cuánto amo este momento. ¡Gracias Juli! Eres divina y auténtica, ahí parada ante tu público. Dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz. Esos gritos y buena vibra llenan mi corazón y a toda nuestra familia. Sabes cuánto te queremos Julieta. ¡Cazzu, Nodal los requiero!

Cristy demostró lo contenta que se siente con la llegada de su nieto, “Con todo el amor del mundo se los comparto. Me quedo corta con tanta felicidad y amor que hay en casa”, escribió la progenitora de Nodal al compartir el video donde Cazzu revela ante miles de personas su pancita de embarazo. Cabe señalar que la rapera quiere mucho a la familia de Nodal y se lleva muy bien con Cristy.

“Mujerón, gracias por hacernos sublimemente felices. ¡Auténtica, valiente! Todo lo que reúna un contexto de una gran mujer. Gracias por hacer nuestras vidas más felices y aún siguen más sorpresas. ¡Lo re-quiero mi familia bella!”

Inmediatamente la madre de Nodal, creó una historia destacada para mantener fijo este importante momento para la familia en su perfil de Instagram. Lo acompañó con cuatro emojis, una mujer embarazada, un durazno, la bandera de Argentina y la de México.

Asimismo, tras las palabras de Christian durante su concierto en Aguascalientes, Cristy Nodal emparejó dos videos de los shows que la pareja ofreció respectivamente. Lo acompañó con esta emotiva frase, “Los amo, serán grandes padres. Gracias por darle más vida a nuestras vidas”.

Artists Cazzu (L) and Christian Nodal arrive for the 2022 Latin Recording Academy Person of The Year Gala, honoring Marco Antonio Solis, in Las Vegas, Nevada, U.S. November 16, 2022. REUTERS/Steve Marcus

Entre las celebridades que se alegraron y le desearon lo mejor a la rapera y al compositor mexicano, destacaron, Bizarrap quien escribió un rápido mensaje, “Felicitaciones Jefa”. El cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña Justin Quiles, “Felicidades”; Nathy Peluso explotó de emoción en su comentario, “AHHHH hermana te quiero. bendiciones infinitas”.

Este15 de abril, Cazzu dio la noticia de que está embarazada en pleno concierto, el cual se llevó a cabo en la Movistar Arena en Buenos Aires. La cantante hizo su aparición en el escenario ataviada con una larga chamarra blanca, la cual cubría su cuerpo completamente. Las luces estaban apagadas y solamente podía verse una tenue silueta también reflejada en las pantallas.

Finalmente, Cazzu se quitó el abrigo tan hoglgado y dejó al descubierto el traje entallado que vestía debajo. De pronto el público se quedó atónito cuando permaneció de pie pero de perfil. Fue entonces que mostró su vientre y los fans rompieron en llanto y gritos de emoción.

En redes sociales, estos videos rápidamente se volvieron virales y las reacciones de los usuarios, siguen sorprendidos por la gran noticia de que la joven pareja esté esperando un hijo.