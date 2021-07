MÉXICO.- Mucho se ha hablado sobre la historia de Gloria Trevi con Sergio Andrade, y ahora ella quiere contar su versión en la serie biográfica que prepara la productora Carla Estrada.

En una mesa de medios con El Imparcial, la intérprete de «Cinco Minutos» dijo que esta producción no busca hablar de un «periodo de escándalo», sino de quién fue ella desde que era una niña y varias etapas de lo que fue su vida.

Creo que mi historia es la primera vez que la voy a contar yo.

COMPARTE TODA SU LOCURA CON GUAYNAA

Mucho no ha cambiado esa Gloria Trevi que en 1989 interpretó el éxito «Dr. Psiquiatra», pero ahora quiere que su locura se manifieste en pleno 2021. Por eso, la famosa acaba de lanzar su nuevo sencillo «Nos volvimos locos» al ritmo de la música urbana con Guaynaa.

«Es una especie de exorcismo al apocalipsis que hemos vivido desde hace más de un año, y con esta canción traemos el coqueteo, el amor, las buenas vibras, los amigos, la familia, los seres queridos, todo lo que nos ha hecho muchísima falta», expresó la artista.

SUEÑA CON ESTA ACTRIZ PARA INTERPRETARLA

La cantante no pudo mencionar los nombres de las actrices que están postuladas para interpretarla en su serie biográfica, pero sí se atrevió a soñar un poco y revelar cuál es la artista internacional que le encantaría que la interpretase.

«Me gustaría que me interpretara de adulta Angelina Jolie», dijo a modo de broma. «Hay varias actrices que yo las veo y digo que están bien bonitas y que sería muy padre que me interpretaran, pero eso va a ser algo que va a ser una decisión principalmente de la productora Estrada y la gente de los castings».

DE YOSSTOP NO OPINA

En cuanto al escándalo de YosStop, quien acaba de ser vinculada a proceso por pornografía infantil, Gloria prefirió no emitir una opinión, ni de ella ni de ningún otro artista.

«Sí la he visto un poquito, pero la verdad, el otro día llegaron algunos periodistas en el aeropuerto y me estaban preguntando de cosas de Alejandra y cosas así y ¿sabes qué? Me siento realmente más comprometida a no opinar porque de mí han opinado tanto, y creo que, para poder opinar de algo, debes tener demasiado conocimiento, y tanto conocimiento no lo tengo», expresó.

CABE MENCIONAR QUE…

En punto de las 19:00 horas , Gloria presentará este nuevo sencillo, escrito por Leonel García y Marcela de la Garza.

con información de El Imparcial