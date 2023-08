México.-Luego de que Ricardo O’Farrill arremetiera contra personajes de la industria del stand-up mexicano a través de un live en sus redes sociales, internet reaccionó llevando su nombre a las tendencias en redes sociales. Después de ello, el comediante habló de Adrián Marcelo en una nueva transmisión.

“Otro güey que seguro violenta morras, pero yo no voy a hacer ningún chiste”, “te voy a enseñar a través de un sketch la línea entre lo que es pasarse verg* y lo que es dejar de ser chistoso, Adrián Marcelo” y “amigo, deja de ser tan agresivo, vengo de un día, de simplemente abrirme en un tema y ha sido muy pesada la vibra, no me puedo imaginar lo que tú, cuando sólo te pones a provocar con chistes”, fueron algunas de las cosas que dijo Ricardo de Adrián.

Ante esto, Adrián Marcelo se fue contra el comediante a través de una historia de Instagram y un par de videos que colgó en sus redes. “Qué onda, Ricardo O’Farrill, ¿cuándo me das un curso para imitar y entender mejor los límites de la comedia? Tengo clonazepam, cocaína, marihuana y alcohol a la mano. En fin, todo lo que necesitas para trabajar”, escribió.

Del mismo modo, le dijo a O’Farril que él ponía límites a su comedia y le lanzó un par de dichos relacionados con las drogas. “Yo le pongo límites a mi comedia, tú pónselos a tu vida. Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto. Y no, no eres un genio, el peor daño que te han hecho tus ‘amigos’ es hacerte pensar que lo eres. Tampoco eres un artista incomprendido”, escribió.