México.- Adrián Marcelo se ha caracterizado por ser bromista y tener un buen sentido del humor también ha demostrado que si está en su posibilidad no duda en ayudar a las personas que más lo necesitan. Recientemente el conductor le dio diez mil pesos a un peregrino para que se pueda realizar un estudio que le piden para que pueda entrar al quirófano. En su más reciente video que compartió en YouTube, Adrián Marcelo acudió a la Basílica de Guadalupe en Monterrey en donde entrevistó a varias personas que acudieron a pedirle algún favor o agradecerle a la virgen. Ese día el conductor entrevistó a un señor que le contó la difícil situación por la que está pasando.

“Ya es la cuarta vez que me van a operar de la vesícula y no me han operado porque quieren que me haga un estudio y ese estudio, me sale en nueve mil 980”. Sin pensarlo dos veces, Adrián Marcelo le entregó al hombre diez mil pesos para que pueda pagar el estudio que le solicitan. “Diez mil pesos para usted, jefe. Eso es lo que cuesta ese estudio y para que lo vayan a operar porque si no usted no podría estar aquí contándome las cosas”. Aunque Adrián Marcelo no cree en la Virgen de Guadalupe, dijo que probablemente ese día se “metió” en su cuerpo para poder ayudar a este peregrino. “Yo creo que la virgencita para este radar se metió en mi cuerpo y estoy haciendo lo que ella haría si tuviera diez mil pesos. En lugar de comprar drogas, que es lo que yo haría con eso, usted puede ir”.

El conductor le dijo al hombre que siguiera rezándole a la virgen, ya que lo había escuchado y por medio de él pudo ayudarlo para conseguir el dinero que necesitaba. “Sígalo haciendo porque se presentó en forma de un vato que hace YouTube y puede hacerlo en un futuro de formas inesperadas, así que manténganse con salud y sígale rezando a la virgencita que nos ayuda a todos los que estamos aquí, a los comerciantes, los que venden imágenes, colchas”. Este video dividió opiniones, ya que algunas personas mencionaron que la acción de Adrián Marcelo había sido buena, sin embargo, algunos criticaron al hombre que recibió el dinero, ya que no se mostró emocionado o agradecido por la acción del conductor. “El don no cabe de la emoción”, “Una persona de pocas palabras”, “Se le ve muy contento al compa”, “La cara de gusto que le dio al señor”, “No entiendo cómo es que tenía los 10 mil a la mano”.

Con información de Milenio