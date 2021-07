Estados Unidos.- Britney Spears anunció oficialmente que se retira de los escenarios y no volverá a cantar hasta que su padre deje de ser su tutor legal.

Britney Spears dio a conocer lo anterior a través de su cuenta de Instagram en un par de publicaciones, donde arremetió contra su padre y hermana.

En un texto explica el por qué Britney Spears ha tomado esta decisión y responde a las críticas de algunos videos donde ella aparece bailando.

Britney Spears renuncia

BRITNEY SPEARS RENUNCIA (@BRITNEYSPEARS)

“¡No voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!. Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”

BRITNEY SPEARS

Britney Spears prefiere dar un “show” en la sala de su casa, que un lugares donde ponen mezclas de sus canciones y tiene que rogar porque pongan nueva música.

Además aprovechó para criticar que en algunas presentaciones apareciera su hermana Jamie Lynn Spears cantando sus canciones.

Recalca que su “sistema de apoyo” le falló y la tutela de su padre, Jamie Spears, mató sus sueños; aunque aún no pierde la esperanza.

“Y no, no voy a usar tanto maquillaje e intentar dar un espectáculo con todas mis fuerzas sin que pueda demostrar lo que realmente soy, haciendo remixes de mis canciones por años mientras ruego porque me dejen poner mi nueva música en mi show, por mis fans… así renuncio”

BRITNEY SPEARS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)



Con Información de Agencia