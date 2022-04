México.- A casi un año de permanecer tras las rejas luego de que su hija Alexa Parra lo acusara de abuso sexual, Héctor Parra sigue luchando por esclarecer los hechos y dentro de la cárcel ha encontrado espacios de recreación que han ayudado a sobrellevar la situación.

Así lo dio a conocer su hija Daniela, quien continúa apoyándolo en la denuncia que interpuso su media hermana, revelando que su padre ha decidido compartir sus conocimientos actorales con los demás reos y está dando clases de teatro en la prisión.

Pero esa no es la única actividad que realiza Héctor dentro de la cárcel, pues también ha ocupado su tiempo estudiando la carrera de Derecho para poder defenderse, según comentó Daniela en un encuentro con los medios de comunicación.

“Adentro mi papá está haciendo cosas, de hecho, es el maestro de Teatro de ahí adentro, tiene un círculo de lectura y también está estudiando Derecho. Está emocionadísimo, está aprendiendo muchísimas cosas. Yo sé que él estando allá adentro no la pasa muy bien, pero está haciendo todas estas cosas para mantenerse de pie, para mantenerse fresco”, declaró.

“O sea, ahí mismo le dijeron: ‘¿quieres ser maestro de Teatro?’ Y él feliz porque le encanta”, puntualizó la joven.

La primogénita de Héctor Parra aseguró que el actor ha reflexionado mucho sobre su estancia en la cárcel y que decidió estudiar Derecho para evitar que por desconocimiento realicen actos ilegales en su proceso legal.

“Estar en esta situación te obliga a aprender y a estar viendo todo lo que están haciendo contigo para que no te ‘chamaqueen’. Ya sabe muchísimas cosas, está al pendiente totalmente”, dijo.

Por otra parte, Daniela relató que sigue recaudando fondos para apoyar a su padre, puesto que la venta de tamales que tiene, no le alcanza para cubrir la cantidad de dinero que necesitan para solventar todo lo que debe pagar en prisión.

“No puedo decir mucho, pero es pagar miles de cosas, además de mantener a mi papá allá adentro, no solo es pagarle al abogado, que eso gracias a Dios también estos abogados están pro bono, están de nuestro lado totalmente, y ellos saben que mi papá es inocente y por eso lo hacen”, detalló.

“Ha sido bien difícil, pero yo no me voy a detener y voy a hacer lo posible porque también sé que mi papá allá adentro está haciendo todo lo que puede para sobrellevar esto, entonces a mí no me queda nada más que también echarle los kilos aquí afuera”, concluyó.

En junio de 2021 Héctor Parra fue detenido por el delito de abuso sexual, tras la acusación de su hija menor Alexa Parra, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman.

Alexa declaró en ese momento que fue víctima de tocamientos de parte de su padre desde que era niña y hasta que tuvo 12 años, lo que ameritó la prisión preventiva de Héctor.

Con información de Diario NY