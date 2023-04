México.-La película Super Mario Bros ha tenido un gran impacto, los espectadores han quedado cautivados con la historia animada del plomero y la princesa Peach, y lo manifiestan en redes sociales.

ADVERTISEMENT

Además, Peaches, la canción que Bowser le canta a la princesa, se ha vuelto muy viral en las plataformas, al grado que ya hay algunas parodias y memes al respecto. Pero este tema también ha generado polémica, pues algunos internautas lo acusan de promover el acoso.

En redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, varios usuarios han manifestado su inconformidad con esta canción y con el villano que la interpreta, Bowser.

ADVERTISEMENT

Por ejemplo, @LordCaesarCloud escribió: “No hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser. A mí no me hace gracia reírse del acoso. Un poco de respeto”.

?El usuario de Facebook Juan Pablo Arredondo señaló: «En un país donde 65 de cada 100 hombres piensan que un ‘no’ en realidad quiere decir ‘sí, por favor, ruégame más que me estoy haciendo la difícil’, no me sorprende que existan batos sintiendo empatía por una tortuga con picos. La misma que le insiste, le insiste, le insiste y le insiste a alguien que ya sabe no lo quiere».

Hay quejas contra quienes apoyan al villano, @TiToMath1 sugirió cancelar «a la gente que dice que él era el bueno por acosar a la princesa y obligarla a casarse con él porque ‘su carita'».

«Realmente Bowser sí es algo tóxico, o sea, obligó a la princesa a casarse con ella amenazándola con matar a sus ‘toads’ y destruir su reino, además de que quería acabar con Mario solo porque le estaba ‘robando’ a su chica», publicó @ismachris2901.

Y @JorgeGonzlezHo3 escribió: «Consideremos esto… Nadie vio al personaje y pensó ‘Soy ese tóxico loco obsesivo’ Obvio, más bien pensaron ‘Soy ese romántico sin remedio’, se enfocaron en el aspecto romántico, hay que discutir qué tan importante es este aspecto para ignorar lo demás».