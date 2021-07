México.- Luego de ser una de las mujeres más queridas en el mundo de internet y de la televisión, Bárbara de Regil se ha ido ganando un sinfín de ataques, críticas y señalamientos, esto luego de varios testimonios que han surgido en los últimos días que supuestamente han evidenciado su verdadera forma de ser.

Estos supuestos testimonios no han cesado y recientemente el programa ‘Chisme No Like’ dio a conocer las declaraciones de una presunta actriz de TV Azteca, quien confesó que la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ se interpuso en su matrimonio pese a que ella estaba embarazada en aquel momento.

Dichas revelaciones se hicieron a través de una conversación en redes sociales entre la famosa actriz y una persona que conoce a la supuesta víctima y a De Regil.

“Se metió con Matías cuando yo estaba embarazada de ocho meses y medio, me hizo cosas horribles”, contó la mujer.

En las capturas de pantalla de la conversación, la actriz detalló que la infidelidad entre su expareja y la amante de la vida fitness sucedió hace 10 años atrás.

“Yo los vi besándose en un restaurante. Ella me llamó para pedirme que no dijera nada porque no la bajaban de zorra en Azteca y la grabé, tengo toda la conversación. Pero la verdad ya no tengo rencor para ella, me hizo un favor, en ese momento, ahora se lo agradezco”, relató.

Finalmente, la actriz que prefirió mantener su nombre en anonimato, hizo un llamado para que la gente descubra la verdadera personalidad de Bárbara de Regil.

“Solo quiero que la gente abra los ojos porque la tenían idolatrada de que una gran mujer. De verdad es de las personas más malas que he conocido en mi vida. Yo sé cosas de ella terribles”, escribió.

Con información de Radio Fórmula