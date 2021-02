México.-La actriz Ana Martín compartió su sentir tras recibir su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Vía Instagram, la estrella compartió un video en el que se le puede ver parte del proceso para lograr vacunarse: desde conseguir su número de la cita, la fila, hasta llegar con los doctores y enfermeros.

«Ya me vacuné, todo en orden, todos muy disciplinados, los doctores maravillosos, las enfermeras, estoy muy contenta y ahora rogandole a Dios que todos ustedes se vacunen», mencionó.

En su mensaje recordó que deben seguir cuidándose ya que la pandemia todavía no termina a pesar de contar con la cura al covid-19.

Un día antes, la actriz compartió su emoción por recibir la vacuna AntiCovid, después de meses de espera.

«Hace tres semanas me inscribí para mi vacuna, viernes recibí mi confirmación, me vacunó mañana. Estoy feliz como sabemos, hay que tener paciencia y vean cómo se van a ir dando las cosas, mañana me iré desde temprano a hacer cola a ver cuando me vacunan», recalcó.

Con Información de Agencia