México.- Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, la cantante Yuridia fue cuestionada sobre si le gustaba cantar en las fiestas a las que era invitada. Tal pregunta hizo que recordara un penoso incidente que le sucedió al principio de su carrera.

Yuridia contó que cuando estaba recién salida del reality show era una persona muy tímida, por lo que no le costaba mucho trabajo interactuar con otras personas. Cierto día fue invitada a una reunión, donde se encontraban ciertos miembros de la farándula.

Obligaron a cantar a Yuridia

“Había muchos académicos y había muchas personas. Dentro de esas personas había un actor que no voy a decir su nombre, pero al parecer le gustaba mucho el chupe y pues estaba bastante alcoholizado, la verdad; andaba super aferrado conmigo, que le gustaba como cantaba y no sé qué”, relató Yuridia.

La cantante contó que el actor que la molestó aquella noche estaba muy alcoholizado y se aferró a que tenía que cantar, pese a que habían otras personas cantando y se la estaban pasando muy bien. Por ello, decidió hacer una broma para tratar de calmarlo.

“Me paró en medio de la sala y se sentó ya todo guinda el vato de lo alcoholizado que estaba. Yo en medio de la sala, ya todo mundo volteando a ver qué era lo que estaba pasando por la verdad es que si estábamos llamando mucho la atención, especialmente él porque estaba balbuceando, gritando y jalándome, me dio el micrófono y me dijo que cantara”, continuó el relato.

“Empecé a cantar tantito y dije: ‘La verdad es que no me la sé’ y era Ángel, estaba aferrado y cuando hice la broma de que no me la sabía, el vato se enfermó, o sea, se castró bien duro y agarró una chamarra que me aventó fuertísimo. Me reventó el hocico. En el diente, me pegó con el zipper», indicó la cantante.

¿Quién golpeó a Yuridia?

Los rumores señalan que el actor que obligó a cantar a la sonorense en aquel entonces, salía con Cynthia Rodríguez, quien presuntamente defendió a la actriz. Se trata de Rodrigo Cachero, quien fue acusado de ejercer violencia sobre su ex pareja la cantante Ivonne Montero.

«Éramos chavitos, él era dominante, su signo es escorpión, así que es fuerte, yo soy tauro, también fuerte, pero en esa época era muy calladita y lo admiraba en muchos sentidos, en su manera de hablar, tan elocuente, en su estatus en su casa, porque él era el hombre de su casa a pesar de ser muy joven y eso era para mí muy impactante», detalló Montero en 2015 sobre la forma violenta en que su novio le hablaba en algunas ocasiones.

Sin embargo, otros rumores señalan que Pablo Montero puede ser el actor que golpeó a Yuridia, pues algunas personas señalan que ese tipo de conducta es habitual en el también cantante, pero la sonorense prefirió guardar silencio respecto a la identidad de su agresor.

“Yo regularmente sí pisteo y me dan ganas de cantar, canto, pero en ese entonces la verdad es que yo pagaba por no hablar, me daba mucho cringe (vergüenza) existir”, aludió la intérprete de “Amigos no”, respecto a la agresión.

Finalmente, la cantante contó que tras unas horas, el actor se disculpó con ella, pero tras el incidente, Yuridia dejó de asistir por muchos años a las fiesta y cuando asistía evitaba a toda costa, estar cerca cuando alguien sacaba la guitarra para comenzar una bohemia. Por ello, decidió omitir el nombre del actor y mantener el suceso solo como una mala anécdota.

