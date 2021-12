México.- Desde hace unos días, la actriz mexicana Carmen Salinas se encuentra hospitalizada a causa de un derrame cerebral. Su vida, llena de logros en Televisa y el cine mexicano, tuvo también momentos de tensión y sorpresa, como la ocasión que conoció a Rafael Caro Quintero, el líder y fundador del ya inexistente Cártel de Guadalajara.

En un video compartido en su canal de YouTube, la primera actriz Carmen Salinas habló de la vez que conoció al narcotraficante Rafael Car Quintero y de cómo intentó ‘ayudarlo’.

El material audiovisual, que fue publicado hace un año en el canal de YouTube Carmen Salinas Oficial 1, la actriz cuenta de primera mano cómo fue que el ‘Narco de Narcos’ pidió verla, cuando este estaba preso en el Reclusorio Norte de la CDMX.

Caro Quintero

En la imagen, Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más emblemáticos de México; fundador del Cartel de Guadalajara.

La actriz compartió que todo ocurrió una ocasión que visitó al comediante Pepe Magaña, quien fue acusado de tráfico de droga; según la actriz de Televisa, un reo se le acercó y le dijo que ‘el jefe’ quería comer con ella.

Carmen Salinas pensó que era el director del Reclusorio quien la invitaba, pero después le aclararon que no, se trataba de Caro Quintero, uno de los narco más peligrosos de México, que estaba preso por la muerte de ‘Kiki’ Camarena, agente de la DEA.

La actriz de Televisa narra que este le pidió ayuda, pues Caro Quintero pensaba que era familiar directa del presidente de este entonces (gobernó de 1988 a 1994).

Me dijo que le echara la mano con ‘mi sobrino’, pero yo no entendía, hasta al final porque pensó que Carlos Salinas [de Gortari] era mi familiar, ya que su padre se llamaba Raúl Salinas Lozano y yo me llamo Carmen Salinas Lozano”, narra la actriz.

Salinas cuenta en su video que el ‘Narco de Narcos’ le ofreció pagar la deuda externa, si le ayudaban a salir de la cárcel, y además le aseguró a la actriz que «no le iba a faltar nada» si lo apoyaba; no obstante, la actriz no podría auxiliarle en eso.

«No se vaya a molestar, no le va a faltar nada en lo que le quede de vida», le dijo Caro Quintero a Carmen Salinas, según su testimonio.

Carmen Salinas

En la imagen, Carmen Salinas hablando de su encuentro con Caro Quintero, ‘el Narco de Narcos’.

El tipo de ayuda que le ofreció al narcotraficante fundador del Cártel de Guadalajara fue que ella haría la logística para enviar una carta al entonces presidente firmada por Caro Quintero, mas no prometía entregarla personalmente ni hablar de eso con el mandatario.

Si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo. Y si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevo personalmente, le pongo los timbres y se la mando, porque no le puedo proponer eso al Presidente», cuenta la actriz.

Aquí puedes ver el video de Carmen Salinas y su narración sobre este evento que ha dejado en shock a sus fanáticos.

Con Información de Agencia