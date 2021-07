México.-Erick de Paz, propietario de Evolution Pord y representante de Sammy Pérez, informó que el comediante no ha presentado mejoría.

De acuerdo con Erick de Paz, la condición de Sammy es grave y aseguró que cada minuto es crucial pues se definirá si la salud del comediante puede mejorar.

“Sammy está delicado. No puedo decir que está bien porque no es así. Lo aceptable de esto es que el doctor dice que se mantiene estable; en el parámetro de gravedad, Sammy sigue luchando, pero no ha presentado mejoría”, dijo De Paz en entrevista con Reforma.

Su representante también explicó que permanecerá 72 horas intubado boca abajo y posteriormente será volteado.

Él va a estar 72 horas intubado boca abajo y 48 horas hacia arriba; ya pasó su primer día boca abajo, le tocan dos días más para que lo volteen y esperando que los pulmones hagan su trabajo

Cabe señalar que, tras ser intubado, la oxigenación de Sammy se incrementó ligeramente, según su médico.

Por lo que la familia y amigos del comediante no pierden la esperanza de que mejore.

Respecto a la deuda económica que hay por la hospitalización de Sammy, la cual aumenta cada día, el manager indicó que hasta este lunes, la deuda supera los 250 mil pesos.

“Lo importante es la salud, ya luego veremos la parte económica. Ya empezamos a abonar algo; hay gente que se ha portado muy bien con nosotros. Lo importante es que salga de esta situación delicada y ya luego tomaremos otras decisiones”, expresó el representante.

En las redes sociales oficiales de Sammy, se publicó un evento para recaudar fondos para pagar la deuda en el hospital.

El evento contará con la participación de 20 comediantes y se realizará el viernes 23 de julio.

Hoy nuestro querido Sammy Pérez está siendo intubado debido al colapso de los lóbulos inferiores de sus pulmones, pedimos sus oraciones por su recuperación. 🙏#FuerzaSammy — Ernesto Chavana (@ErnestoChavana) July 18, 2021



Con información de Reporte Indigo