México.-Yeri Mua se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas del momento, mismas que le han ayudado a incrementar su número de seguidores en redes sociales, hecho que ha sido mal visto por los internautas luego de que la influencer se lanzara en contra de sus seguidores en un en vivo.

Fue en un video en el que la famosa fue cuestionada sobre qué importancia tenía para ella ser influencer por algunos años más, mientras que sus detractores aseguraban que pronto se le acabaría la gran fama con la que ahora goza. Por lo que, al leer estos comentarios, Yeri Mua no pudo contener su rabia y explotó contra ellos.

Y es que, la influencer comenzó a platicar los planes que tenía pensados para un futuro no tan lejano y dejó en claro que no le importa sus seguidores ya que lo que busca es hacer dinero.

“¿De qué mie*da me sirve 20 millones de seguidores en TikTok? A mí me interesa ganar dinero, hacerme de propiedades, hacerme de negocios. Yo ya me compré una casa en Veracruz, ya le compré una casa a mis padres, le quiero comprar una casa a mi tía. Quiero tener un complejo de departamentos y rentarlos”, platicó Yeri Mua.

De igual manera, aseguró que buscará “exprimir” todo lo que pueda del éxito que ha logrado conseguir para cuando se retire tenga un buen respaldo financiero.

“¿Tú crees que me interesa ser influencer toda la vida? ¿que para mí los seguidores son todo? A mí me interesa aprovechar este momento, exprimir todo el dinero que pueda porque el día que yo diga adiós, yo voy a tener un respaldo financiero”, terminó.

Como era de esperarse, el clip logró acumular un sinfín de comentarios en los que criticaron la actitud de Yeri Mua.

“¿Cómo empezaste? con tus seguidores aprécialos te veía desde abajo te empezaron a donar, empezaste a ganar, a invertir ahorita ya lo tienes”, “Pero síganla siguiendo, la sinceridad ante todo”, “Me parece inteligente de su parte, Aunque suena Arrogante”, “Si mucho negocio y propiedades, pero hay que bajarle a la arrogancia”, “Bueno al menos es sincera, aunque eso conlleve perder seguidores, ella ya tiene sus casas y los seguidores algunos no”, fueron algunos de los comentarios.

