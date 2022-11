Cuando entró a la escuela se dio cuenta que existían niñas que no coincidían con sus gustos musicales, por lo que agradarles a ellas no fue la opción.

“De repente entro a la escuela y las niñas superfresas, yo no me identificaba con sus vibras, entonces después de que ya no me hice su amiga, me molestaban horrible, me molestaban muy feo y por eso escribí Boba Niña Nice”, cuenta.