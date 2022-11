México.- El pasado 9 de noviembre murió Rodolfo Márquez, padre del influencer Fofo Márquez. El empresario falleció luego de que le detectaron cáncer en fase 4 y tras la triste noticia, Fofo le dedicó un mensaje a su padre y anunció que se retiraba de las redes sociales. Después de dar el anuncio sobre la muerte de su padre, Fofo Márquez comentó en Instagram que ya no tendría tiempo de hacer contenido y debía “convertirse en un hombre”.

“Se acabó mi etapa del niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre. Gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido. Me despido de todos ustedes, gracias por su apoyo. Llegó el momento de convertirme en un hombre”, dice el comunicado.

Y aunque poco a poco Fofo Márquez ha publicado algunas historias en Instagram, el influencer dio a conocer el nuevo negocio en el que podría trabajar y concentrarse tras hacer público que dejaría atrás el contenido viral. ¿A qué se dedicará Fofo Márquez? Por medio de sus historias en Instagram, Fofo Márquez pidió a sus seguidores dar follow a una nueva cuenta, fofomqz.publicidad2.0. De acuerdo con el tapatío, esta cuenta será de respaldo y en ella buscará ayudar a algunos influencers. “Si te interesa promocionar tu negocio o perfil en las historias de @mr.fofomqz o incrementar tus números en Instagram manda mensaje privado para más info. Pregunta por nuestra promo de hoy”.

El polémico influencer mostró unas capturas de pantalla de lo que logró con una cuenta de una persona que tenía solo 283 seguidores y ahora tiene más de cinco mil. Hasta ahora Fofo Márquez ha dado a conocer este nuevo negocio y se desconoce si seguirá como DJ.

Con información de Milenio