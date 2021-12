Monterrey.- Ya salieron a la venta los boletos para el concierto de Justin Bieber en Monterrey, México, y los precios sorprendieron a las fans.

Los afortunados en ingresar al portal de venta de boletos, tras una larga fila virtual, se encontraron con la sorpresa de que los precios para ver a Justin Bieber estaban muy elevados, pues la entrada más cara, se enlistó en $27,500 pesos mexicanos (alrededor de 1,327 dólares).

La primera en comprar un boleto para el “Justice World Tour” en la ciudad de Monterrey fue Melissa, quien habló para ABC Noticias sobre su experiencia.

Aquí te dejamos la lista completa de los precios de boletos para ver a Justin Bieber en 2022.

VIP Justice VIP Experience $27,500

VIP 2 Ghost VIP Package $11,000

VIP 3 Peaches VIP Package – $9,000

Cancha sur – 7,320

VIP 4 Hold On VIP Package – $5,750

Cancha verde – 5,795

VIP 5 Somebody On VIP package – 4,250

Cancha rojo – $4575

Boxes 2 nivel – 3,965

Palco azul – $3,050

Palco rojo – $3,050

Butaca 1 nivel naranja – $3,050

Butaca 1 nivel azul – $2,745

Butaca 1 nivel amarillo – $2,440

Butaca 2 nivel morado – $2,196

Butaca 2 nivel gris – $1,952

Cancha GA – $1,769

Butaca 3 nivel naranja – $1,708

Butaca 3 nivel violeta – $1,464

Butaca 3 nivel amarillo – $1,159

Butaca 3 nivel celeste – $976

Butaca 3 nivel rosa – $854

Butaca 3 nivel café – $732

Personas con discapacidad – $610

Tras el anuncio del concierto, se informó que está disponible un número limitado de Paquetes exclusivos VIP, los cuales incluyen asientos privilegiados, mercancía personalizada y muchas cosas más.

Con Información de Agencia