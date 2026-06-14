Ciudad Juárez, México. Una serie de operativos coordinados entre la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y Fuerzas Federales derivó en el cateo de 21 domicilios ubicados en distintas calles de la localidad, acciones que inicialmente resultaron en la captura de 15 presuntos integrantes del grupo delictivo autodenominado “La Empresa”.

Durante las intervenciones tácticas en los inmuebles estratégicos, los elementos de seguridad lograron asegurar un arsenal compuesto por cuatro ar.as de fuego, cargadores, cartuchos útiles y diversos envoltorios que contenían estupefacientes. Dichas situacíones fueron catalogadas en un principio como un golpe contundente a las estructuras criminales operantes en la región.

Sin embargo, el curso legal del caso dio un giro imprevisto cuando se dio a conocer que ocho de las 15 personas inicialmente detenidas fueron puestas en libertad sin ningún cargo penal en su contra, permitiéndoles abandonar las instalaciones judiciales tras no acreditarse los elementos suficientes para procesarlas.

Esta situación ha generado controversia e incertidumbre en el ámbito público de la urbe, cuestionándose de manera formal el desempeño o la debida integración de las carpetas de investigación por parte de la representación social para evitar fallos que culminen con el retorno de presuntos delincuentes a las calles de la comunidad.