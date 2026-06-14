Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un nuevo hecho violento sacudió a la comunidad local tras registrarse una agresión armada en contra de un ciudadano en el sector de Riveras del Bravo. El ataque provocó la inmediata movilización de diversas corporaciones policiacas y de investigación criminal.

Los acontecimientos tuvieron lugar en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Rivera de las Barrancas y Rivera de Las Palmas. Al arribar al sitio, los agentes de seguridad confirmaron el hallazgo del c.dáver de un hombre, quien presentaba lesiones severas consistentes con dos impactos de proyectil de arma de fuego localizados en la región cefálica.

Durante el procesamiento de la escena del cr.men, peritos especialistas recolectaron dos casquillos percutidos de calibre 45 milímetros, los cuales serán integrados como evidencia física a la carpeta de investigación. El perímetro permaneció bajo un estricto resguardo por parte de los elementos policiales.

Las autoridades correspondientes han iniciado las indagatorias necesarias con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon este as.sinato, así como para determinar la identidad de la víctima y establecer el móvil detrás de este atentado directo.