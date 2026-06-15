CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado con visibles huellas de violencia en el interior de una estructura en abandono, lo que desató un despliegue de las corporaciones policiacas en la zona habitacional. El hallazgo tuvo lugar en unas tapias situadas en la intersección de las calles Misioneros y Año 1659, correspondientes a la colonia Manuel J. Clouthier.

Vecinos del sector fueron quienes se percataron de la presencia de un cuerpo inmóvil, por lo que realizaron un llamado de auxilio al número de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al sitio como primeros respondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, encontrándose en posición boca abajo y con heridas consistentes con impactos de proyectil de arma de fuego.