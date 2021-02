México.- Una farmacia de Walmart en el estado de Nevada (EE.UU.) ha desatado polémica en redes sociales después de que se viralizara un video en el que un empleado del establecimiento se niega a venderle medicamentos a un cliente de avanzada edad que trató pagar con un puñado de monedas.

El incidente, que tuvo lugar en la localidad de Pahrump, fue grabado por el usuario de Tiktok @ thrist101, que se encontraba haciendo la fila en ese momento. En las imágenes se puede ver al hombre, que fue identificado como Joseph Murdocks, reclamar a uno de los cajeros del Walmart que rechazó recibir su dinero en efectivo.

«Así que no puedo conseguir mi medicamento porque no acepta dinero estadounidense», cuestiona el cliente que parece acabar de contar las monedas en su mano y luego recoge algunas que se le caen al suelo.

«Esto es dinero estadounidense, lo entregan como cambio todos los días», agrega explicando que ha tenido que ahorrar para pagar sus medicamentos. «No todo el mundo es rico y no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Esto es dinero. Se toma en todos los bancos de Estados Unidos. Se recibe en todos los negocios de Estados Unidos excepto, aparentemente, Walmart», lamenta Murdocks.

Si bien es cierto que algunos negocios han dejado de aceptar pagos en efectivo debido a la pandemia del coronavirus, no es el caso de Walmart, ya que la empresa simplemente ha sugerido a sus clientes hacer pagos digitales cuando sea posible.

El incidente fue ampliamente criticado en redes sociales, dejando incluso comentarios negativos en las reseñas de Google sobre la farmacia. Un usuario cuestionó el sistema y lamentó que el anciano solo haya tenido calderilla para pagar su medicación. «Esto es triste», comentó otro.

La persona que grabó el video ha creado una página en GoFundMe para recaudar fondos y entregárselos al anciano con el fin de cubrir sus necesidades de salud. También aseguró que mediante publicaciones en redes sociales se pudo conseguir los medicamentos que requería en ese momento.

Walmart wouldn't take this man's change to pay for medication because of COVID pic.twitter.com/b5hzcM9aQs

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 10, 2021