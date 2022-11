EE.UU.- Anuel y Yailin ‘la más viral’ anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que serán padres por primera vez, y de una niña. La pareja que contrajo matrimonio este mismo año realizó una pequeña celebración para anunciar que están esperando a la nueva integrante de su familia.

Yailin lució un vestido blanco y con brillantes para presumir su embarazo, mientras que Anuel usó una camisa estilo béisbol. La decoración fue de colores claros y pasteles, con globos y hasta un oso de peluche. Los pasteles, dulces y la comida no faltaron en la celebración.

ADVERTISEMENT

“VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO”, fue parte de lo que escribió Anuel al compartir el video donde esta dandole un beso a su esposa frente a toda la decoración.

Para saber si el bebé es niña o niño salieron papeles de colores. El rosa voló por toda la habitación y Yailin ‘la más viral’ celebró con gritos y brincos de emoción, junto a su esposo y familiares.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo la dominicana al compartir el momento con sus millones de seguidores de Instagram.

Desde hace unas semanas el público sospechaba que Yailin estaba embarazada, pues solo estaba mostrando su rostro en redes y no el resto su cuerpo. En una foto, le dijeron: “¿Y cuándo nace el bebé?”, “Mami pero muestra tu pancita no tengas vergüenza”, “Como andamos embarazados ahora grabaremos de la cabeza para arriba”, “Esta tipa está embarazada, no sé qué oculta, ya ganó la lotto con Anuel”, “¿Cuánto tiempo llevas de embarazo? Ahora nunca enseña pabajo”, “¿Y la panza cómo va?”.

Con información de Diario NY