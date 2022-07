EE.UU.- La tragedia de la Escuela Primaria de Uvalde, Texas, que dejó un saldo de 19 menores fallecidos y dos docentes muertos marcó a Estados Unidos y quedó como uno de los peores episodios de este tipo por el uso indiscriminado de armas de fuego; sin embargo, una de las quejas fue la respuesta de la policía, la cual quedó evidenciada en un video que se filtró a través de un medio local.

The committee is aware a portion of the hallway video has been made public. While I am glad that a small portion is now available for the public, I do believe watching the entire segment of law enforcement’s response, or lack thereof, is also important.

— Dustin Burrows (@Burrows4TX) July 12, 2022