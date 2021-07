Un hombre de 80 años fue hallado muerto en Staten Island, Nueva York, con palabras escritas en su cuerpo y que darían cuenta de que el sujeto habría abusado de menores de edad.

El cuerpo de Robert Raynor fue encontrado cerca de las 10 de la mañana de este lunes al interior del edificio en el que habría estado residiendo.

Según señaló New York Post, un vecino del lugar se habría despertado por un alboroto en el lugar ocurrido la madrugada del lunes. «Era tan fuerte que podía escucharlo por el aire acondicionado», dijo Isaac Williams, de 40 años. «Dije: ‘¿Qué diablos están haciendo ahí abajo?’ Fue un golpe fuerte, como ‘boom, boom, boom’. No me acerqué demasiado y miré su estómago y pecho para ver si se estaban moviendo «, señaló al citado medio.

El cuerpo de la víctima solo tenía sus pantalones, muy por debajo de la cintura, y sus brazos estaban por encima de la cabeza, como si lo hubieran arrastrado, dijo el vecino.

En el pecho del hombre de 80 años, estaban escritas las palabras: «Toco a niñas pequeñas».

Además, tenía otro mensaje en su estómago que decía: «Tomo muñecas en mi habitación para niñas de 1 a 5 años».

Apenas podía levantar los brazos. Cuando iba a la tienda a comprar cerveza, tenía que ponerse una mochila para dos latas porque no podía cargarlas. Así de lamentable era su estado. El hombre parecía tener 110 años «.

De acuerdo al medio, Raynor tenía 24 arrestos en si historial, pero ninguno relacionado con pedofilia.

con información de 24 HRS