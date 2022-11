EU.-La noche del martes 22 de noviembre, se registró un tiroteo en un Walmart, en Virginia, Estados Unidos, el cual dejó saldo de al menos 6 personas muertas.

La policía local confirmó que entre las personas muertas por este ataque se encuentra el propio autor del mismo, quien presuntamente sería gerente de la tienda.

De acuerdo con los reportes, el agresor comenzó el ataque a las 10:12 de la noche (horal local) en un Walmart de Chesapeake, en Virginia, y comenzó a disparar contra diversas personas.

Cabe señalar que todas las víctimas del tiroteo murieron en el interior del Walmart; excepto una, que perdió la vida afuera de la entrada principal.

Se trata del segundo tiroteo registrado en Estados Unidos en los últimos días.

Versiones preliminares indican que el gerente del turno nocturno del Walmart en Chesapeake, Virginia, sería quien habría disparado contra empleados del lugar.

Según algunos testigos, el tirador disparó a una mujer en la cabeza y posteriormente, hizo lo propio contra otros empleados; tras culminar el ataque, se suicidó.

De manera que la policía habría solicitado a familiares de los empleados del Walmart acudir al Centro de Conferencias de Chesapeake para obtener información de las víctimas.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la policía de Chesapeake, Virginia.

Los funcionarios de la localidad de Chesapeake, Virginia, solicitaron a la población a mantenerse alejada de la zona mientras todos los cuerpos de emergencia se encuentran en operaciones.

Este tiroteo sucede tres días después de que un hombre disparó contra personas en un antro LGBT de Colorado, que dejó saldo de cinco personas muertas y 17 heridas.

En 2019, un tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, un sujeto, que según la policía tenía como objetivo a mexicanos, comenzó a disparar en la tienda y mató a 22 personas.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022