Estados Unidos.-En las redes sociales circula un video que recoge el angustioso momento que se vivió en una estación del metro del Nueva York (EE.UU.), donde varias personas lograron salvar in extremis a un hombre en silla de ruedas que había caído a las vías, recoge New York Post.

En la grabación, que fue publicada el miércoles en la cuenta de Twitter @SubwayCreatures y suma más de 850.000 visualizaciones, se ve cómo una persona salta del andén para ayudar a un hombre que ha caído a la vía con su silla de ruedas y no puede incorporarse por sí solo.

Otros pasajeros se apresuran a ayudar a los dos hombres a subir al anden, justo antes de que llegue el tren a la estación.

Según fuentes de la Policía, el hombre fue llevado al hospital y se encuentra en condición estable.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021