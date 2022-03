EE.UU.- Christina Spicuzza, una conductora de Uber de 38 años, desapareció el pasado 10 de febrero mientras trabajaba, dos días después fue localizada sin vida en una zona boscosa en los suburbios de Pittsburgh, Pennsylvania.

Esta semana, se dio a conocer una grabación de la cámara de seguridad del automóvil que usaba como Uber, donde se escucha a Christina Spicuzza, de 38 años, suplicar por su vida.

De acuerdo con las autoridades, Calvin Crew, de 22 años, mató de un balazo en la cabeza a Christina en Monroeville, en el condado de Allegheny, Pennsylvania.

Los hechos ocurrieron el 10 de febrero, cuando Christina, de Turtle Creek, recogió al muchacho de 22 años. Ese día Spicuzza no llegó a casa y su familia la reportó como desaparecida al día siguiente.

Dos días después, el sábado 12 de febrero, a las 12:06 del mediodía, oficiales de la policía de Monroeville encontraron el cuerpo de Christina con una herida en la cabeza en una zona boscosa, bocabajo y llevando aún la mascarilla.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ASALTO A LA CONDUCTORA DE UBER?

Casi 20 minutos después de que el viaje iniciara , se ve a Calvin “sacar un arma de fuego de su lado derecho e inclinarse hacia Spicuzza”, según se lee en la denuncia penal en su contra, publicada por el diario The Independent.

“Vamos, tengo una familia”, dijo ella, a lo que él respondió: “Yo también tengo una familia, ahora maneja”. “Te lo ruego, tengo cuatro hijos”, le pedía ella.

El sospechoso que ya fue detenido intentó supuestamente acceder a las apps bancarias de Spicuzza para transferir dinero a su teléfono.

Spoke with a local #uberdriver who voiced her fears with me following the tragic murder of #ChristinaSpicuzza. She wants safety features to protect drivers:

“We don’t know who is getting in our cars at all, their criminal record, we don’t know anything,” said Lori Retsch#WPXI pic.twitter.com/WykLVvEkOH

— Talia Kirkland (@talia_kirkland) February 21, 2022