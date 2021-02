Houston.- El senador republicano por el estado de Texas Ted Cruz está siendo objeto de duras críticas este jueves después de que se viralizaran unas fotografías suyas en un avión a México, mientras su estado sufre los estragos por el temporal de lluvia y nieve, lo que lo ha obligado a regresar a casa.

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they've visited before. Cruz seems to believe there isn't much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe

— David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021