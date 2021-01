A unos meses de que el nuevo coronavirus cumpla un año de haber sido declarado como pandemia, resulta increíble que sigan habiendo personas que rechacen el uso del cubrebocas para evitar poner en riesgo la vida de los demás, pero ahí están y las redes sociales se han convertido en el espacio donde son exhibidas.

Así sucedió con una mujer captada en video, quien armó tremendo escándalo por negarse a usar correctamente el cubrebocas en un avión, situación que la llevó a ser detenida por agentes policiacos y vetada por la aerolínea que realizó el vuelo.

Tonight this lady refused to wear her mask abord the @AmericanAir flight from Charlotte NC towards #WashingtonDC DCA. She was yelling and gave a speech about “tyranny”. The passengers in neighboring rows moved. She calmed down when officers in civilian outfit intervened #COVID19 pic.twitter.com/h95v9ddpXH

Con el cubrebocas en la barbilla, la mujer se quejó de la «tiranía»

A medio vuelo, mientras todos los pasajeros usaban su mascarilla de forma correcta, la mujer decidió colocársela en la barbilla, por lo que alguien le pidió que se la colocara como debe ser.

«El avión aterrizó sin más incidentes y fue recibido a su llegada por la Policía de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington».

American Airlines

Según reporta Newsweek, la mujer no presentó a las autoridades ningún documento que confirmara su vacunación.

En tanto, la aerolínea decidió incluirla en su lista de pasajeros vetados mientras se realiza una investigación.

UPDATE: she was escorted by the police as soon as we landed. Amazing response from the security abord the flight. Passengers were cheering, one of them even yelled “Welcome to DC”#WashingtonDC @PoPville @WashProbs pic.twitter.com/yMKWXhlqEP

— Emir Sfaxi (@EmirSX) January 11, 2021