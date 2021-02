El Rover Perseverance está a unas horas de hacer su aterrizaje en Marte, ya que este 18 de febrero iniciará la investigación del Planeta Rojo y la misión será la primera en recolectar rocas y sedimentos para posteriormente traerlos a la Tierra.

La misión árabe «Hope» tiene como objetivo examinar la atmósfera en diferentes momentos del día y estaciones del año, mientras que la misión china aterrizará en mayo para estudiar la superficie.

Las muestras recolectadas llegarán a nuestro planeta en el año 2021.Dentro de la cápsula se encuentra el helicóptero Ingenuity, el cual realizará vuelos de prueba y busca convertirse en el primero en sobrevolar fuera de la Tierra.¿Cuándo será el aterrizaje del Perseverance de la NASA en Marte?El Rover Perseverance fue lanzado en julio de 2020 y aterrizará este 18 de febrero entre las 14:30 y las 14:55 horas del centro de México .¿A qué hora pisará el Rover Perseverance suelo marciano?Se prevé que la misión Mars 2020 Perseverance esté tocando suelo del Planeta Rojo a las 15:55, hora de México.¿Cómo y dónde ver en vivo el aterrizaje de la NASA en Marte?La transmisión del aterrizaje del Rover Perseverance será emitida a partir de las 13:15 horas tiempo de México por el sitio web de la NASA, así como en la aplicación, canal de Youtube, Twitch y los perfiles sociales de Twitter, Facebook y LinkedIn.¿Qué busca la NASA con el Perseverance en Marte?El objetivo de la misión del Rover Perseverance en Marte es la búsqueda de vida en el Planeta Rojo, así como investigar el clima y características del terreno.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021