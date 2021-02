ESTADOS UNIDOS.- La policía de Plan City, en Florida, alertó por el robo de un auto que transportaba vacunas contra el COVID-19.

El robo del auto se dio el 3 de febrero, en un estacionamiento donde se celebra el Festival de la Fresa, que actualmente se utiliza para la campaña de vacunación contra el COVID-19.

En el vehículo había aproximadamente 30 vacunas, las cuales están valoradas en 10 mil dólares, de acuerdo con datos de medios locales, ya que no hay precio establecido aún para su venta al público.

STOLEN VACCINES: A vehicle containing vials of the COVID-19 vaccine was stolen from the Strawberry Festival grounds in Plant City. SPREAD THE WORD: https://t.co/q9lwAXFOHC

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) February 5, 2021